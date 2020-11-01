Французский политолог – в самолёте НАТО нет пилота, полноценной осталась одна Франция

01.11.2020, 10:55, Новости дня

Франция уже давно занимается делами других стран, но в последние годы делает это особенно активно, отмечает политолог Фредерик Ансель. Как он заявил в интервью Le Figaro, связано это с тем, что ни в НАТО, ни в ЕС не осталось больше лидера, который занимался бы интервенциями, а после брексита Франция и вовсе осталась единственно способной к такой политике.



Reuters

Некоторые считают, что между недавними атаками исламистов во Франции и критикой Эрдогана в адрес Макрона есть связь. Политолог Фредерик Ансель, с которым побеседовал журналист Le Figaro, с такой идеей не согласен. По его словам, фанатики ненавидят в принципе Францию за её верховенство права, за её институты, веротерпимость, за то, что женщины даже мусульманской веры могут там выходить замуж, за кого хотят, разводиться, быть свободными. Тем более в основном нападения во Франции совершают террористы вовсе не турецкого происхождения.

Что же до нынешнего конфликта между лидерами Турции и Франции, когда президент Эрдоган объявил бойкот французским товарам, то политолог напоминает, что в мире 57 мусульманских стран, а призывы слышны только от Турции и Катара, а также от экстремистских объединений, но не государств. Так что Фредерик Ансель считает все эти проявления враждебности к Франции «микрофеноменом».

В целом Запад сейчас почти не даёт никакого ответа на агрессивные действия Турции в разных сферах. И связано это, считает политолог, с тем, что «в самолёте НАТО нет пилота». Сама Европа, в свою очередь, не едина и не обладает достаточной волей, чтобы оказывать политическое влияние. Например, Ангела Меркель, хоть и высказывает смелую позицию, но ей приходится помнить об объёмах взаимной торговли с Турцией, а также о присутствии турецкого меньшинства в её стране.

Непонятно, существует ли в целом сейчас так называемая западная модель. Если под этим понятием иметь в виду либеральное устройство государства, то в каких-то странах мира оно привлекает людей своими политическими принципами, в других — экономической системой. И это происходит, в том числе, и в Восточной Азии, и в Африке.

Что касается грядущих выборов в США, то Фредерик Ансель отмечает, что и для Франции, и для всего мира будет лучше, если там победит Джо Байден, поскольку он постарается сохранить НАТО и нарушенные Трампом связи с европейскими союзниками.

Сейчас же Франции самой приходится заниматься гуманитарными интервенциями. Впрочем, ещё с 1945 года она их не прекращала, и чаще всего, как считает политолог, у них было легитимное основание. Но последние 10 лет она занимается делами других стран особенно активно: Ирак, борьба с джихаддистами в странах Северной Африки, поиск и защита новых союзников на Ближнем Востоке, попытки предотвратить массовые убийства в ЦАР, демонстрация своего авторитета в проливе Тайваня, в Восточном Средиземноморье.

Такая активная деятельность Франции началась ещё до брексита, но после него Франция осталась «единственной полноценной державой». Так что Фредерик Ансель хвалит Макрона за его действия в отношении турецко-греческого конфликта. По его словам, иногда демонстрация силы имеет тот же эффект, что сама сила. А Франции сейчас, отмечает он в интервью Le Figaro, нужно сохранять своё положение.