В РФ за сутки выявили коронавирус у 18,6 тыс. человек

01.11.2020, 10:48, Новости дня

В РФ выявили рекордный прирост коронавирусных больных, за последние сутки он составил 18 тыс. 665 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 тыс. 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4640 (24,9%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

За все время в стране зарегистрировали 1 млн 636 тыс. 781 случай заболевания, темп прироста составляет 1,2%. Прежний рекорд по приросту был установлен 30 октября и составил 18 тыс. 283 выявленных новых случая болезни в стране за сутки.

В Москве за последние сутки зафиксировали 5261 заболевших, в Петербурге – 896, в Московской области – 545. Также за сутки подтверждено 245 летальных случаев, за все время в РФ умерло 28 тыс. 235 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В предыдущие сутки в РФ выявили 18 тыс. 140 случаев коронавируса.