Собянин заявил о работе резервных госпиталей в Москве до конца пандемии

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01.11.2020, 8:30, Новости дня

Резервные госпитали для коронавирусных пациентов в Москве продолжат работу до того момента, пока не закончится пандемия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение нагрузки больничных коек под ковид, мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла», – сказал градоначальник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

По его словам, введенные в Москве меры показали свою эффективность, они позволяют надеяться, «что ситуация не будет ухудшаться».

Ранее Собянин заявил, что в Москве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, резкой динамики в эскалации нет. Также мэр столицы отметил, что в городе нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.



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