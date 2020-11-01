В Лионе задержали подозреваемого в ранении православного священника

01.11.2020, 2:00, Новости дня

Во Франции задержали вероятного стрелка, ранившего греческого православного священника 31 октября в Лионе. Об этом сообщает Lyon Mag.

По данным издания, полиция искала мужчину лет 40, который скрылся после того, как дважды выстрелил по греческому православному священнику Николаосу Какавелакису.

“Ранним вечером” мужчину, который соответствовал описанию, задержали в третьем округе Лиона. Его узнали, когда тот ел шашлык.

Оружия при задержанном не обнаружили, эту информацию подтвердил прокурор Лиона.

Местное издание Le Progrès пишет со ссылкой на полицию, что задержанный ею стрелок описывается как “человек средиземноморского типа ростом около 1,9 м”.

Нападение произошло 31 октября у греческой церкви во французском Лионе. Нападавший был вооружен пистолетом, он подошел к священнослужителю, когда тот закрывал храм, и сделал два выстрела. Священника госпитализировали, он сказал правоохранителям, что не знает нападавшего.