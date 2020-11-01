 

В Лионе задержали подозреваемого в ранении православного священника

01.11.2020, 2:00, Новости дня

Во Франции задержали вероятного стрелка, ранившего греческого православного священника 31 октября в Лионе. Об этом сообщает Lyon Mag.

По данным издания, полиция искала мужчину лет 40, который скрылся после того, как дважды выстрелил по греческому православному священнику Николаосу Какавелакису.

“Ранним вечером” мужчину, который соответствовал описанию, задержали в третьем округе Лиона. Его узнали, когда тот ел шашлык.

Оружия при задержанном не обнаружили, эту информацию подтвердил прокурор Лиона.

Местное издание Le Progrès пишет со ссылкой на полицию, что задержанный ею стрелок описывается как “человек средиземноморского типа ростом около 1,9 м”.

Нападение произошло 31 октября у греческой церкви во французском Лионе. Нападавший был вооружен пистолетом, он подошел к священнослужителю, когда тот закрывал храм, и сделал два выстрела. Священника госпитализировали, он сказал правоохранителям, что не знает нападавшего.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Вирусолог предупредил о постепенном росте заболеваемости COVID-19

29.10 / Выбрана «Краса России – 2020»

10.10 / Косачев оценил соглашение Азербайджана и Армении о прекращении огня

26.08 / Россия упрекнула США в попытке утянуть СБ ООН «в дебри»

06.10 / Члена банды Доку Умарова приговорили к 16 годам колонии

09.09 / Защита обжаловала приговор Ефремову

26.06 / Проголосовавший по поправкам Миронов заявил о развороте государства в сторону человека

27.07 / Британское правительство решило бороться с ожирением граждан

01.09 / Водонаева: Охлобыстин – путинский холуй

20.07 / «Ангарский маньяк» признался в новых преступлениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска