“Я его не трогаю, ему, наверное, скучно”. Жириновский отреагировал на требование Кадырова извиниться

01.11.2020, 2:00, Новости дня

Депутат Государственной думы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил 31 октября в эфире YouTube-канала “Соловьев Live”, что не намерен спрашивать у главы Чечни Рамзана Кадырова, о чем ему говорить.

Так он прокомментировал датированное 30 октября заявление Кадырова с требованием к Жириновскому извиниться за упоминание о мусульманах в контексте терроризма и нападений во Франции. Глава Чечни считает, что Жириновскому лучше не касаться этой темы. “Твои экспертные оценки о терроризме – пустая болтовня… Но они опасны проблемами – тебе и государству. Лучше для пиара поискать себе другие темы. В России проживает 30 млн мусульман. И не стоит затрагивать их религиозные чувства”, – говорил Кадыров.

“Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Все. Кадырова вообще не упоминал, его имя, Чечню не употреблял”, – ответил Жириновский в эфире “Соловьев Live”.

На слова Кадырова, что лидер ЛДПР “пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов”, Жириновский ответил, что главе Чечни нужно “назвать фамилию, кто кому продал мандат”.

“Он все в кучу свалил и опять указывает, кому что делать… Зачем он эту кашу вываливает? Я его не трогаю и Чечню близко. Религия – это дело личное, каждого. У нас светская страна, и, даже если бы была исламская республика, там тоже люди могут обсуждать… Мы ни у кого разрешения спрашивать не будем, когда что нам говорить. Я с самого начала говорил: никого оскорблять нельзя, а тем более убивать нельзя”, – объяснил Жириновский.

Комментируя заявление Кадырова, он выразил мнение, что “ему, наверное, скучно, хочется выступать”.

30 октября Жириновский на вопрос о Кадырове отметил, что “надо, конечно, чтобы не было никаких комментариев в поддержку любых террористических действий, даже если они чем-то обусловлены”. Лидер ЛДПР считает, что руководители субъектов РФ не должны выступать по поводу нападений во Франции, связанных с карикатурами на пророка Мухаммеда.

27 октября Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда. Предметом недовольства главы Чечни стали слова французского президента о том, что жертвой беспричинного терроризма стал профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэль Пати, его убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

“Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления… Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты во сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму… Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране”, – заявил Кадыров.

28 октября Кадыров уточнил в Telegram, что сделал свое заявление “как мусульманин, а не как политик”.

29 октября во Франции произошла серия нападений на прохожих. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана. В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.