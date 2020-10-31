Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

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31.10.2020, 21:40, Новости дня

В Турции выросло до 35 число жертв землетрясения, произошедшего 30 октября в районе Измира, третьего по численности населения города страны. Об этом 31 октября информирует государственное агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Кроме того, пострадавшими являются 885 человек. Большинство из них получили травмы в Измире и на прилегающих территориях. В критическом состоянии находятся трое из 243 госпитализированных.

По словам министра окружающей среды и урбанизации Мурата Курума, живыми из-под завалов извлекли не менее 100 человек.

По данным AFAD, было зарегистрировано не менее 484 афтершоков, из них 37 превышали магнитуду 4,0.

Землетрясение в Измире было магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения располагался в Эгейском море на глубине 16,5 км.

Пострадала также Греция, там сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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