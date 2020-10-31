 

Конституционный Суд Украины разрушил антикоррупционную инфраструктуру – Кулеба

31.10.2020, 21:40, Новости дня

Решение Конституционного Суда Украины (КСУ) о признании несоответствующими Основному закону уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование разрушает антикоррупционную инфраструктуру страны.

Об этом 30 октября в интервью НВ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Безусловно, ничто не идеально, и эта антикоррупционная инфраструктура также должна быть усовершенствована. Я думаю, что этот вопрос осознается в украинском обществе. Но Конституционный Суд просто разрушил эту инфраструктуру”, – сказал дипломат.

По его словам, есть угроза ее дальнейшего разрушения.

“Если вспомнить, что на рассмотрении Конституционного Суда находится представление относительно конституционности антикоррупционного суда, и взгляды КСУ теперь довольно понятны, то, по сути, в руках КСУ сейчас есть возможность просто демонтировать всю антикоррупционную инфраструктуру в государстве. Это недопустимо”, – заявил Кулеба.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

31 октября законопроект Зеленского раскритиковали в Совете Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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