“Правда побеждает”. Саакашвили объявил о победе оппозиции на парламентских выборах в Грузии

31.10.2020, 21:40, Новости дня

На парламентских выборах в Грузии победу одержала оппозиция. Об этом 31 октября заявил в Facebook бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который формировал в Грузии оппозиционную партию “Единое национальное движение”.

“Оппозиция победила на парламентских выборах в Грузии”, – написал он.

В видеообращении политик заявил, что оппозиция, выступающая против бывшего грузинского премьера Бидзины Иванишвили, одержала “убедительную победу”, получив почти 50% голосов избирателей.

По данным Саакашвили, “Иванишвили получил всего 41%”.

Экс-президент Грузии утверждает, что возглавляемая им партия набрала почти 34%.

“По другим данным, которые сейчас идут из избирательных комиссий, мы получили во всех главных городах Грузии больше 50% голосов. Это означает, что в тех условиях, когда мне не позволяют въехать в Грузию, потому что возбудили против меня разные высосанные из пальца уголовные дела… мы все равно их обыграли”, – сказал Саакашвили.

По его словам, “сколько веревочке не виться, правда побеждает в конце”.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/479420882984387/

31 октября в Грузии прошли выборы в парламент, избирательные участки закрылись в 20.00, явка избирателей на 17.00, по данным ЦИК страны, составила 45,77%.

По данным экзит-полла компании IPSOS, на 17.00 партия Саакашвили “Единое национальное движение” набрала в Тбилиси 35% голосов, а правящая партия “Грузинская мечта” – 30% голосов. Однопроцентный барьер также преодолели партии “Гирчи” (8%), “Лело” (7%), “Европейская Грузия” (4%), “Стратегия Агмашенебели” (4%), “Альянс патриотов” (2%), Лейбористская партия (2%), “Граждане” (2%), “Новая Грузия” (1%). Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока.

Оппозиционные “Единое национальное движение” и “Сила в единстве” в начале сентября объявили, что в случае победы выдвинут на пост премьера Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.