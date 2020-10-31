 

В Млечном Пути обнаружена самая маленькая из планет-изгоев

31.10.2020, 14:45, Новости дня

В нашей галактике Млечный Путь космическое пространство бороздят более четырех тысяч планет-изгоев, получивших такое название потому, что они не входят ни в одну звездную систему, а пролетают мимо разных светил.

Причиной такого поведения планет является слишком большая их скорость, не позволяющая звездам привязать их к своим орбитам. Недавно международная группа исследователей, возглавляемая польскими астрономами, обнаружила самую маленькую планету-изгоя из всех известных на сегодняшний день.

Размер этой планеты сопоставим с земным, уточняют ученые. Открытие удалось сделать, используя технологию гравитационного микролинзирования. При этом был использован Варшавский телескоп с линзой диаметром 1,3 метра.



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