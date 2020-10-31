Мурашко заявил о снижении заболеваемости наркоманией в России

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31.10.2020, 14:08, Новости дня

В РФ снижается заболеваемость наркоманией, однако растет доля расстройств, вызванных употреблением новых психоактивных веществ, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО.

«В настоящее время в ЦФО, повторяя тенденцию по Российской Федерации, отмечается снижение распространенности заболевания наркоманией», – передает слова министра ТАСС.

Мурашко уточнил, что в прошлом году в ЦФО было зарегистрировано 65 тыс. пациентов с наркоманией, что на 17,9% ниже, чем в 2015 году, а в общем по РФ за этот же период снижение составило 24,2% – с 311 тыс. случаев до 236 тыс.

Однако с 35% до 38% выросла доля расстройств, вызванных употреблением так называемых спайсов и солей.

«Минздравом РФ за последнее время издано 13 нормативно-правовых актов, направленных на решение наиболее значимых вопросов организации наркологической помощи, в числе которых – раннее выявление употребления наркотиков, обеспечение преемственности лечения, совершенствование диспансерного наблюдения пациентов с наркоманией», – добавил Мурашко.

Он отметил, что в стране увеличился коечный фонд для пациентов с наркоманией. Глава Минздрава отметил, что с ближайшее время планируется утвердить межведомственный нормативный правовой акт, регулирующий последовательность прохождения больными наркоманией реабилитации.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что благодаря Стратегии государственной антинаркотической политики наркоситуация в стране стабилизировалась.



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