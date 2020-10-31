Компания Disney Research создала робота с человеческим взглядом

31.10.2020, 12:40, Новости дня

Разработчики из подразделения всемирно известной компании Disney, занимающегося созданием роботов, сконструировали человекообразную машину со взглядом как у живого разумного существа.

Когда этого робота показали публике, многие оказались в замешательстве. Действительно, сначала невозможно поверить, что это машина, так как смотрит она на вас человеческими глазами.

Сходства с человеческими глазами удалось добиться, благодаря алгоритму, который позволяет роботу поддерживать зрительный контакт с собеседником. Также искусственные глаза поддерживают такой же режим микродвижений, как у нас с вами. Единственное отличие состоит в том, что этот робот всегда смотрит вдаль, не концентрируя свое внимание на человеке, который к нему приближается.