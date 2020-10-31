 

МИД РФ ответил Пашиняну на просьбу о поддержке Армении

31.10.2020, 12:08, Новости дня

Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД России, комментируя обращение премьер-министра республики Никола Пашиняна к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о консультациях по поддержке Армении.

В сообщении на сайте МИД говорится, что Москва подтверждает приверженность «союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (…) от 29 августа 1997 года».

«Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга», – напомнили в министерстве.

Подчеркивается, что в соответствии с Договором «Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

«Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел России, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября», – также указали в МИД.

Ранее Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует уже третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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