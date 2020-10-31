Названа причина пожара в поликлинике Челябинска

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31.10.2020, 11:27, Новости дня

Причиной пожара в поликлинике городской больницы Челябинска стала разгерметизация двухкубового кислородного баллона, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в больнице поступила в 09.17 мск. Прибыв на место, пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич-панелей, которая пристроена к корпусу, передает ТАСС.

«В 09.32 мск произошла разгерметизация двухкубового кислородного баллона», – сказали в пресс-службе. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

Огонь после взрыва в будке для хранения кислорода повредил два этажа. Также повреждено остекление рядом стоящего девятиэтажного жилого дома.

В данный момент пожар локализован. Его площадь составила 150 кв. м.

По данным МЧС, пристройка к зданию общежития перепрофилирована под стационар ГКБ, где на лечении находятся 158 человек. Источник уточнил, что это стационар для лечения пациентов с коронавирусом. Из 158 человек состояние троих оценивается как тяжелое.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что коек и необходимого оборудования хватит на всех эвакуированных пациентов с COVID. Отмечается, что «эвакуация проходила со всеми мерами безопасности».

Между тем прокуратура начала проверку обстоятельств взрыва кислородной станции в поликлинике в Челябинске. Кроме того, надзорное ведомство проверит качество оказания медицинских услуг в учреждении. На месте работает прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

Ранее сообщалось, что взрыв кислородной будки произошел в поликлинике горбольницы №2 Челябинска.



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