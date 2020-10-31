 

Сторонника Саакашвили заметили с оружием в день выборов в Грузии

31.10.2020, 11:27, Новости дня

Обнародованы первые сведения о «зондер-бригадах» из числа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сформированных для провокаций на выборах в парламент страны. В частности, с оружием зафиксировали экс-министра обороны Дмитрия Шашкина, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил, что «в Болниси мобилизованы «зондер-бригады», демонстративно передвигается с пистолетом (экс-министр обороны Грузии в правительстве Саакашвили) Дмитрий Шашкин».

«Любые деструктивные выходки будут строго пресекаться», – подчеркнул он.

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили также заявил, что государство «адекватно отреагирует на любую провокацию».

В соцсетях появляются фотографии передвижения «зондер-бригад» сторонников Саакашвили в регионах Грузии. Как заявляют власти, оппозиция планирует революционный сценарий и дестабилизацию.

Ранее были обнародованы первые данные по явке на парламентских выборах в Грузии.

Напомним, в Грузии избирают 150-местный парламент. ЦИК зарегистрировал 3 млн 511 тыс. 853 избирателей. 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а еще 30 – в одномандатных округах.

По данным опросов, «Грузинская мечта» получит 55%, а «Единое национальное движение» – 22%.

Аналитик Петрэ Мамрадзе спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД результат выборов в парламент Грузии.



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