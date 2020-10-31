Путин выразил соболезнования премьеру Греции в связи с землетрясением

31.10.2020, 11:27, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и разрушениями после землетрясения в Эгейском море.

Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Эгейском море, которое затронуло ряд греческих островов. Хотел бы передать слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции, пожелать скорейшего восстановления районов страны, которым нанесен ущерб», – говорится в тексте.

Ранее Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями из-за землетрясения в турецкой провинции Измир.

Напомним, в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир.

Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, однако у берегов Измира оставался российский танкер.

На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Также стало известно о гибели детей.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.