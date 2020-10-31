 

ЕС в ближайшее время одобрит санкции против Лукашенко – журналист

31.10.2020, 11:20, Новости дня

4 ноября ожидается решение Комитета постоянных представителей Европейского союза по санкциям против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 30 октября сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

“Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября”, – написал он.

EU ambassadors will on wed give green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko & 14 other Belarusians. Will be confirmed on 6 November. #Belarus

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 30, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США. Ни в одном из этих списков Лукашенко пока не фигурировал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Стали известны наставники шоу «Голос 60+»

20.10 / Рэпер Жиган собрался «встряхнуть» «Яндекс» в суде

22.07 / В июне промпроизводство сократилось на 7,1% – Госстат Украины

09.07 / CNN – Вашингтон может депортировать миллион иностранных студентов — но это ударит по самим США

26.08 / SVT – «сигнал России» — Швеция повышает свою боеготовность на Балтике

16.10 / Киевский блогер и бизнесмен Стужук умер от COVID-19

02.07 / МИД Украины собрался получать разведданные НАТО о Крыме

03.07 / Политика: Поправки в Конституцию и борьба с пандемией объединили российское общество

13.07 / Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже – глава ВОЗ

09.09 / На Украине закрыли часть уголовных дел против Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска