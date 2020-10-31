Думаю, НАТО защитит Украину в случае интервенции – экс-представитель Альянса в РФ

31.10.2020, 11:20, Новости дня

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, бывший представитель НАТО в России Юрий (Гарри) Табах считает, что Североатлантический альянс окажет помощь Украине в случае российской интервенции. Такое мнение он высказал в интервью “Обозревателю”.

“Надеюсь, такого не произойдет. Но думаю, что, конечно, да”, – ответил он на вопрос о том, защитит ли НАТО Украину в случае интервенции.

При этом Табах добавил, что Европа должна принимать более активное участие в обеспечении безопасности Украины.

“Когда вы говорите о НАТО, вы говорите о США, Европе или Турции? Мы в Америке постоянно подчеркиваем, что Украина – в огороде Европы. Европа должна активнее принимать в этом участие. Меньше участвовать в выборах в США и больше участвовать в жизни и помощи Украине стать частью Европейского союза, частью НАТО, частью цивилизованного мира. Потому что Украина и Грузия стремятся к этому”, – подчеркнул он.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу “Украина – НАТО” нового качества.