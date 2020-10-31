 

За сутки в мире подтверждено более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом – ВОЗ

31.10.2020, 11:20, Новости дня

В течение 30 октября в мире было подтверждено 505,76 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всемирной организации здравоохранения.

Это максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии. До этого больше всего новых заболевших было зарегистрировано 24 октября – 490,3 тыс. человек.

По данным ВОЗ, к 30 октября общее число заразившихся COVID-19 достигло 44,89 млн человек, из которых скончались 1,18 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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