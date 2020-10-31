 

Сессия «Патриот» Сибирского Федерального округа завершилась в Красноярске

31.10.2020, 10:40, Новости дня

Сессия «Патриот» в Красноярске завершила марафон из восьми мероприятий, прошедших во всех федеральных округах, объединяя специалистов образовательных организаций, руководителей некоммерческих организаций и объединений, работающих в сфере патриотического воспитания.

Сессия является этапом единого федерального социального проекта, включающего комплекс мероприятий, направленных на консолидацию усилий государственных организаций и СО НКО в сфере патриотического воспитания, а также интеграцию ресурсов субъектов патриотического воспитания для реализации единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что «в Год памяти и славы, аккумулируя опыт всей страны, вдохновляясь городами-героями, участники сессии создают синергетический эффект патриотического воспитания». Организатор сессии – Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов.  

В ходе пленарного заседания опыт ведущих общероссийских объединений и организаций патриотической направленности представили заместитель руководителя исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина и руководитель Детского центра ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Елена Слесаренко.

Участники обменялись региональными технологиями. Илья Кононов, специалист по работе с молодежью Краевого дворца молодежи (Алтайский край), представил уникальный проект «Победа в каждом из нас». Деловая программа завершилась интерактивной сессией «Социальное партнерство образовательных организаций и НКО».

«Сессия «Патриот» – важная социальная инициатива и реальное дело для развития системы воспитания юных граждан России. Учителя страны должны работать в тесной связке с крупнейшими патриотическими объединениями, совместно формируя правильную систему ценностей, гражданской ответственности и искренней любви к нашей великой Родине – РФ у молодого поколения», – сообщила член Общественной палаты России, директор «Агентства социальных технологий и коммуникаций» Елена Родионова.

Неформальное общение, обсуждение новых межрегиональных проектов, идеи которых родились на сессии, а также обзорная экскурсия и возложение цветов к Мемориалу Победы ждут участников в заключительный день.

Итоги проекта «Всероссийская сессия «Патриот» будут подведены на Всероссийском Форуме в Москве 9-11 ноября.



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