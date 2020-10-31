Писатель Дмитрий Быков стал отцом в третий раз

31.10.2020, 0:40, Новости дня

Российский писатель, поэт и публицист, а также литературный критик Дмитрий Быков сообщил о рождении сына в браке с Екатериной Кевхишвили.

«Сегодня у нас родился сын», – написал он в своем Facebook, прикрепив к посту фотографию с женой.

Быков родился 20 декабря 1967 года в Москве. С 1985 года работает в газете «Собеседник», является членом Союза писателей СССР с 1991 года, автором публицистических, литературоведческих, полемических статей, которые были напечатаны во множестве журналов и газет, от элитарных ежемесячников вроде «Fly&Drive» до экстравагантных таблоидов типа «Московской комсомолки» (газета издавалась в 1999 – 2000 годах, в 2019 году вышла книга «Дмитрий Быков 20 лет спустя).

Быков женат третьим браком на прозаике Екатерине Кевхишвили. У писателя есть сын и дочь от предыдущего брака с журналисткой Ириной Лукьяновой.