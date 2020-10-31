52-летний Быков в третий раз стал отцом

31.10.2020, 0:30, Новости дня

52-летний российский писатель, телеведущий и журналист Дмитрий Быков в третий раз стал отцом. Об этом он сообщил 30 октября на своей странице в Facebook.

Быков также опубликовал совместное фото с матерью ребенка Екатериной Кевхишвили, сделанное в послеродовой палате.

“Сегодня у нас родился сын”, – подписал он снимок. Быков не уточнил, какое имя они с женой выбрали для сына.

https://www.facebook.com/BykovDmitriyLvovich/posts/3795113467199451

Новорожденный – третий ребенок Быкова. Его мать – бывшая студентка писателя, 23-летняя публицистка Екатерина Кевхишвили. Они поженились в 2019 году. Для Кевхишвили это первый брак.

Первой женой Быкова была биолог Надежда Гурская. Второй раз он женился на коллеге Ирине Лукьяновой, которая родила ему дочь Евгению и сына Андрея.

Дмитрий Быков родился в Москве в 1967 году. Он известен как писатель, поэт, журналист, радио- и телеведущий, преподаватель. Быков является биографом знаменитых российских писателей и поэтов.