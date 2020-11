Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео

30.10.2020, 16:15, Новости дня

Американская модель и актриса Ким Кардашян 29 октября в Instagram разместила видео, на котором запечатлен ее отец Роберт Кардашян, умерший в 2003 году.

С помощью современных технологий авторам видео удалось “оживить” отца модели, записав с его участием поздравление к 40-летию Ким Кардашян.

“Тебе 40, ты уже взрослая. Я слежу за тобой, твоими сестрами, братом и всеми вашими детьми каждый день. Я с тобой на каждом шагу”, – обращается к дочери голограмма ее отца.

По словам модели, идея создания этого ролика принадлежит ее мужу – рэперу Канье Уэсту. Он подготовил его в подарок супруге на юбилей.

“Канье подарил мне самый оригинальный подарок в жизни. Это особый сюрприз с небес – голограмма моего отца. Это настолько реалистично, что мы смотрели его снова и снова, не сдерживая слез”, – поделилась эмоциями Ким Кардашян.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike and we watched it over and over, filled with lots so tears and emotion. I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Ее отец скончался 30 сентября 2003 года от рака пищевода. Мама Ким Кардашян – американская бизнесвумен Крис Дженнер. Она участница седьмого сезона американского проекта “Танцы со звездами” и реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В день 40-летия супруги Уэст публично признался ей в любви.