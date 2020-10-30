Бацман: В Украину можно привезти судей из Канады, можно заменить Верховный Суд на Лондонский. Но нужна политическая воля

30.10.2020, 14:15, Новости дня

Грузинский государственный деятель и реформатор Каха Бендукидзе предлагал Украине действенные механизмы реформирования коррумпированной судебной системы, но его не услышали, заявила главный редактор интернет-издания “ГОРДОН” Алеся Бацман 29 октября в эфире ток-шоу “Важливе” на телеканале “Наш”.

“Я буквально сегодня пересматривала лекции моего любимого Кахи Бендукидзе – те лекции, которые он давал здесь, в Украине, и ряд его интервью о том, как бы он делал здесь реформы, если бы ему позволили. К сожалению, в свое время его не услышали. Он умер в то время, когда [пятый президент] Петр Порошенко был уже у власти, и была постмайданная власть. Хотя он приезжал и активно хотел помочь, чем мог. И он умер всего лишь на 59-м году жизни”, – напомнила журналистка.

Бацман рассказала, что, по убеждению Бендукидзе, для успешной реформы нужно всего лишь три человека.

“Это тот, кто будет сажать – и в Грузии это был министр внутренних дел Вано Мерабишвили – сумасшедший, стойкий человек, который шесть лет в одиночной камере провел, все европейские суды выиграл. И тем не менее сейчас он ведет партию [экс-президента Грузии] Михаила Саакашвили, причем, судя по опросам, ведет к победе. Итак, первый человек – тот, кто сажает. Второй человек, который нужен, – это тот визионер, который будет резать там, где лишнее, и, собственно говоря, проводить эти реформы, их придумывать. Это был Каха Бендукидзе в Грузии. И третий человек – это тот, кто будет политически их прикрывать. Это был Михаил Саакашвили, президент”, – перечислила она.

Журналистка убеждена, что в первую очередь Украине необходима судебная реформа.

“Первая и главная реформа для Украины – я процитирую сейчас [журналиста, основателя интернет-издания “ГОРДОН”] Дмитрия Гордона – он несколько лет говорит о том, что если бы он начинал что-то делать в Украине, то первое, что он бы сделал, – это судебная реформа, суды. Потому что без судов сюда не придут инвестиции, инвестор не понимает, в каких условиях ему придется работать, с кем договариваться. И даже если тут есть управляемая коррупция, оказывается, что договариваться даже с управляемой коррупцией невозможно. Потому что люди или слово свое не держат, или их быстро снимают с должности. Та же коррупция и неработающие суды не дают возможности вернуться сюда украинцам. Те же неработающие суды не дают нам возможности экономически развиваться. И здесь я хочу процитировать Каху Бендукидзе, он говорил, что нам нужны люди честные, незаангажированные, но при этом профессионалы. Вот где их взять, из космоса завезти? Вот пришел человек, а потом видят: он слаб, искушения вокруг, и начинаются взятки, начинается коррупция. И все по старой схеме”, – описала Бацман происходящее в Украине.

Она привела примеры разных стран, которые с тем или иным успехом пытались побороть коррупцию.

“Есть опыт Боснии, они взяли и завезли из Германии судей. Но они не понимали местного языка. Они были честными, они классно судили, но переводчики местные выступили тем слабым звеном, которое тут же стало коррумпированным – и все это не сработало. Бендукидзе говорил Украине: смотрите, у вас есть золотая просто акция в этом смысле, потому что у вас есть та же Канада, где живет диаспора, 1 млн 300 тыс. людей, и среди этой диаспоры – он занимался вопросом и изучал – есть юристы и судьи, там практикующие и работающие, которые говорят на украинском языке. Там большой очень процент, реально много людей, которые говорят на украинском. Вот, пожалуйста, один из вариантов: вы можете их позвать сюда. Человек, живущий в Канаде и с пеленок привыкший жить по законам, уже по-другому не может”, – объяснила журналистка.

В качестве другой модели борьбы с коррупцией она привела Сингапур.

“Есть Сингапур, который все эксперты любят приводить в пример, как круто и успешно делать реформы и одномоментно сделать процветающую, богатую страну. 20 лет уже будучи независимым, Сингапур вместо своего местного Верховного суда пользовался услугами Королевского суда в Лондоне. Почему? Не потому, что они не могли, или не сумели, или знаний не хватило создать свой суд. Нет, конечно, все они могли сделать. Они понимали, что инвесторы, у которых есть большие деньги, придут в Сингапур, если они будут понимать, что Верховный суд – это Лондонский, которому все в мире доверяют и много веков все туда ходят. А давайте пример украинский возьмем. Вы никогда не задумывались, почему все большие олигархи наши украинские, крупный бизнес, давайте так скажем, если они доходят уже до точки кипения в отношениях друг с другом, то есть с равными себе по силе финансовых и медийных и политических возможностей, куда они идут, где они оказываются? В украинском Верховном Суде? Они идут в Лондон”, – подчеркнула Бацман.

Журналистка считает, что Украина могла бы применить опыт Сингапура и в качестве высшей судебной инстанции страны временно тоже использовать Лондонский суд. Или взять пример Мексики, которая обучила новых сотрудников таможни с нуля в условиях полной секретности.

“Реально одна из моделей выхода для Украины, например, на 10 лет Верховный Суд наш перенести туда. Для того, чтобы инвесторы, которые приходят в Украину, понимали, что если что-то пойдет не так, то они окажутся перед лицом английского правосудия, которому все равно, какая группировка, какая партия, кто при власти – они будут рассматривать факты и судить по справедливости. Есть Мексика. Когда там была таможенная реформа, они две с половиной, по-моему, тысячи людей вывезли на военную базу, абсолютно секретную, и никто, никакие СМИ ничего об этом не знали. Люди молодые, зеленые, честные с горящими глазами. И их два года тренировали и учили. И в одну ночь на всех пунктах они заменили всех таможенников. И это тоже модель, и это сработало”, – рассказала она.

По мнению главреда, в Украине возможны все эти сценарии, но пока нет политиков, которые бы стали инициаторами таких перемен.

“Все можно, но нужна политическая воля, нужен тот, кто сажает, нужен тот, кто делает эти реформы, кто придумывает. А у нас, к сожалению, нехватка профессионалов во власти”, – подытожила Алеся Бацман.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube