“Пробивается сама”. Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью

30.10.2020, 14:15, Новости дня

Лидер группы “Океан Ельзи”, бывший народный депутат от партии “Голос” Святослав Вакарчук в интервью передаче “Зірковий шлях” на канале “Украина” заявил, что для 27-летней Дианы – дочери своей супруги от первого брака – является больше другом, нежели отцом.

“Диана – уже взрослая. Я не из тех, кто считает, что детям надо устраивать жизнь, это только в минус пойдет. Поэтому Диана пробивается сама – она самодостаточная, очень современная девушка”, – заявил он.

Вакарчук рассказал, что Диана занимается маркетингом в сфере моды и дизайна.

При этом музыкант подчеркнул, что не любит говорить о личной жизни.

Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу “Клан тиші”, заменив Андрея Голяка. 12 октября 1994 года группа стала называться “Океан Ельзи”, а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007-м и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.

По информации СМИ, супруга Вакарчука – стилист Ляля Фонарева. В браке со львовским стилистом Владимиром Тарасюком она родила дочь Диану. Общих детей у Фонаревой и Вакарчука нет.