 

Путин обсудил с Совбезом трагические события в Европе и ситуацию в Карабахе

30.10.2020, 14:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в качестве основного вопроса оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва.

«Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне», – сказал пресс-секретарь. Участники совещания еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях, подчеркнул Песков.

На совещании обсуждались также вопросы внутрироссийской повестки дня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Джигурда объяснил поездку в закрытое на карантин Дивеево

28.10 / В приложении Apple Music появились новые функции

28.09 / Эксперт объяснил, почему на МКС не могут найти причину опасной утечки воздуха

04.09 / Гидрометцентр предупредил о «невыносимой жаре» в ряде регионов России

03.08 / Найдены новые возможности для создания антивозрастных препаратов

07.07 / На территории бизнес-центра “Торгбыттранс” в Петербурге сгорело восемь автомобилей

21.07 / Европарламент заблокирует пакет экономической помощи в случае несоблюдения ряда условий

21.10 / Уровень заболеваемости COVID-19 в ОРДЛО контролируют “министерства госбезопасности” – Лисянский

26.07 / На Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб военный

20.10 / Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска