Вне зависимости от итогов выборов в США антагонизм в отношениях с Россией никуда не денется

30.10.2020, 12:40, Новости дня

Несмотря на то что приход Дональда Трампа к власти в США внёс раскол в американское общество и подорвал позиции НАТО, в Кремле всё ещё не определились, кого бы предпочли видеть новым президентом, пишет The Independent. Как отмечает издание, кто бы ни возглавил Белый дом, враждебность в отношениях с Россией сохранится.



Reuters

Четыре года назад Кремль «получил своего человека» в Белом доме, когда вопреки всем ожиданиям и прогнозам Дональд Трамп, стремившийся «поладить» с российским коллегой Владимиром Путиным, обошёл на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, пишет The Independent.

С тех пор «хаотичная» политика Трампа, вне всяких сомнений, играла на руку России. Новый американский лидер не только способствовал поляризации американского общества, но и подорвал позиции НАТО и трансатлантического альянса. Более того, Трамп ограничил участие США в международных конфликтах, что позволило РФ расширить сферу влияния.

Как ни странно, в Кремле нет абсолютной уверенности в том, кого бы там хотели видеть американским лидером после предстоящих менее чем через неделю президентских выборов, Трампа или его конкурента от Демократической партии Джо Байдена.

Дело в том, что последние четыре года не обошлись для страны без трудностей. Так, желание президента «поладить» с Россией не помогло избежать введения антироссийских санкций и обвинений в хакерских атаках. Все четыре года Москва не сходила с первых полос американских газет, в том числе из-за расследования российского влияния на администрацию Трампа и процесса импичмента.

Кроме того, российские чиновники неоднократно жаловались на то, что не знают, с кем в администрации Трампа им следует выяснять те или иные вопросы, указывая на то, что прежде отношения с США никогда не были настолько «токсичными».

Как отмечает издание, в ходе финальных дебатов, состоявшихся на прошлой неделе, Трамп и Байден не сошлись во мнении, кого же Москва предпочла бы видеть победителем. При этом, по словам российского политолога Татьяны Становой, в настоящий момент в Кремле действительно спорят о том, каким был бы наилучший исход голосования.

Хотя многие в Кремле уверены в том, что отсутствие профессионализма в администрации Трампа, в конечном счёте, наносит вред российским интересам, Москва опасается Байдена, чьё отношение к РФ ни для кого не является секретом.

В Кремле не забыли о событиях 2011 года, когда в ходе официального визита в Москву в качестве вице-президента Байден не только встретился с правозащитниками, но и «негласно поддержал претензии Дмитрия Медведева на президентское кресло», пока Путин занимал должность премьер-министра России. Более того, в интервью изданию The New Yorker в 2014 году Байден рассказал, как в ходе того же визита заявил Путину, что у него «нет души».

Тем не менее The Independent настаивает, что риторика Клинтон в рамках её предвыборной кампании в 2016 году вызывала большие опасения относительно будущих связей между Москвой и Вашингтоном, нежели заявления Байдена.

Издание полагает, что российский лидер даже «протянул оливковую ветвь» Байдену, заявив, что разделяет «общие ценности» с Демократической партией. По словам президента, идеология партии, которую Байден представляет на выборах, ближе к идеям социал-демократии, а из них выросли и идеи коммунизма.

Более того, в этом году российские СМИ непривычно поверхностно обсуждают выборы, не акцентируя внимание на кандидатах в президенты. В связи с этим, тогда как в 2016 году подавляющее большинство россиян считало выборы в США самым важным событием года, на этот раз большинству жителей РФ не так интересен исход голосования. По данным опроса «Левада-Центра», 65% россиян считают, что результаты выборов не имеют значения для отношений Москвы и Вашингтона.

The Independent отмечает, что, кто бы ни победил 3 ноября, «антагонизм» в отношениях сохранится, так как на данном этапе одно лишь избрание нового президента не может изменить ситуацию.