Макрон – «Нас в очередной раз атакуют за наши ценности»

30.10.2020, 12:40, Новости дня

Теракт в Ницце, где в четверг утром в результате нападения в церкви погибли три человека, стал выступлением против французских ценностей — любви к свободе и возможности свободно исповедовать любую религию, заявил прибывший в город президент Франции Эммануэль Макрон. В своём выступлении, которое транслировал телеканал France 24, Макрон подчеркнул, что исламистам не удастся запугать страну, и призвал граждан к единению.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Наша страна вновь пострадала от террористического акта, организованного исламистами. Сегодня утром в Ницце, в соборе Нотр-Дам, перед которым мы находимся, погибли трое наших соотечественников.

Очевидно, что атакована была вся Франция. В тот же самый момент в Саудовской Аравии было совершено нападение на французское консульство в Саудовской Аравии, в городе Джедда — а на нашей территории производились аресты.

Выступая здесь сейчас, я хотел бы в первую очередь выразить от имени всей страны поддержку католикам — как французским, так и в других странах. Летом 2017 года был убит отец Амель — и вот католики вновь подвергаются посягательствам; слышатся в их адрес и угрозы, которые звучали до произошедших теперь событий. Вся страна сейчас душой с ними, и все мы выступаем за то, чтобы у нас и дальше можно было свободно практиковать религию. Ведь в этом вся наша страна, в этом наши ценности — в том, что каждый волен веровать или не веровать, но практиковать можно все религии. И сегодня вся наша страна душой находится рядом с соотечественниками-католиками.

Второе послание, которое я хотел бы озвучить, адресовано Ницце и её мэру, а также жителям этого города, которые так сильно пострадали от безумия террористов, от исламистского терроризма. Террористы уже в третий раз наносят удар по вашему городу, по его жителям. Я понимаю тот шок, который сейчас испытывает ваш город, вместе с ним — вся страна, да и, думаю, весь мир, который наблюдает сейчас за происходящими у нас событиями. И я опять же выражаю вам поддержку и солидарность от имени всей страны.

Нас в очередной раз атакуют за наши ценности — за нашу любовь к свободе, за то, что на нашей земле можно веровать так, как угодно, и не отступать перед террором. И сегодня я вновь совершенно чётко заявляю: мы не отступим перед ним ни на пядь.

Сегодня утром мы решили усилить режим готовности по всей Франции, чтобы отреагировать на террористическую угрозу. Я принял решение в ближайшие часы мобилизовать дополнительные силы нашей армии: в рамках операции «Страж» мы мобилизуем на нашей территории от 3 до 7 тысяч военнослужащих. Мы также организуем защиту всех культовых сооружений — в частности, разумеется, церквей, — чтобы День Всех Святых мог пройти в таких условиях, в каких должен проходить. Мы также защитим наши школы, куда вскоре вернутся ученики.

Завтра состоится заседание Совета обороны и национальной безопасности. Мы примем шаги, продолжающие тот курс, который мы проводим уже несколько месяцев, — и те меры, о которых я объявил в своей речи в Ле Мюро и которые впоследствии будут внедряться на постоянной основе. И я хотел бы положительно отметить активную работу всего правительства, в том числе министра внутренних дел и министра юстиции, которые находятся сейчас здесь, со мной.

Прокурор Рикар (глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции. — ИноТВ) в ближайшие часы подробно расскажет о случившемся сегодня утром — и о самих событиях, и об исполнителе; комментировать ситуацию здесь и сейчас мне неуместно. Я лишь выражу твёрдость наших намерений и скажу, что мы будем и дальше предпринимать меры по защите наших сограждан и реагированию.

Итак, сегодня я хотел бы выразить нашу абсолютную твёрдость — но всё-таки также и призвать к единению. Во Франции существует лишь одно сообщество — сообщество граждан, и я хотел бы напомнить всем соотечественникам вне зависимости от того, последователями какой религии они являются — как, впрочем, и от того, верующие они или нет, — о том, что сейчас нам нужно объединиться и не сдавать позиции духу разобщённости. Я понимаю, что все наши соотечественники сегодня глубоко шокированы и потрясены тем, что только что произошло, и потому призываю всех к единению.

Вот о чём я хотел бы сегодня заявить здесь, в Ницце. И я помню, какие тяжёлые испытания пришлись на долю этого города и всего департамента, ведь всего несколько недель тому назад я был здесь, с вами, после наводнения. Выражаю поддержку от имени всего народа Ницце, французским католикам. Твёрдость и единство — вот курс, которым мы должны следовать сегодня и которым продолжим двигаться завтра. Благодарю за внимание.

Дата выхода в эфир 29 октября 2020 года.