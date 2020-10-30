 

Андрей Шевченко поделился совместным снимком со старшим сыном

30.10.2020, 12:12, Новости дня

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко 29 октября в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен в обнимку со своим старшим сыном. Он посвятил публикацию 16-летию Джордана.

“Мы гордимся тем, каким человеком ты растешь”, – написал Шевченко.

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Happy 16th to our first, Jordan. We are very proud of the young man you are becoming and blessed to have you. 

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 29 Окт 2020 в 12:20 PDT

Шевченко женат на американской модели Кристен Пазик. Пара поженилась 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).

14 июля супруги отмечали 16-ю годовщину семейной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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