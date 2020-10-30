 

В МВД рассказали о напавшем на полицейского в Татарстане подростке

30.10.2020, 12:11, Новости дня

Подросток, напавший на полицейского с ножом в Татарстане, не состоял на учете как склонный к экстремизму, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ликвидированный после нападения на ОМВД РФ по Кукморскому району Республики Татарстан злоумышленник состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму.

«Республиканское МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Вместе с тем ведомство обратилось к представителям СМИ и блогосферы с просьбой проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, а при подготовке материалов о деятельности полиции использовать сведения, размещенные в официальных источниках», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.



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