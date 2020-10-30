Экономист: Россиянам не стоит бояться дефицита товаров из-за коронавируса

30.10.2020, 12:11, Новости дня

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, правительство не станет закрывать магазины, поэтому закупаться впрок нет никакого смысла, сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Агрегатор объявлений «Юла» и агентство ResearchMe провели среди россиян опрос, благодаря которому выяснили, что треть из них закупаются впрок товарами первой необходимости. Граждане объяснили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране опасаются введения новых ограничений, в том числе закрытия непродовольственных магазинов.

«На мой взгляд, да и об этом само правительство заявляет, экономическая обстановка такова, что никакой целесообразности в том, чтобы намеренно закрывать магазины, с точки зрения пресечения распространения коронавирусной инфекции, нет. Предыдущий наш опыт карантина показал, что сфера обслуживания, товарного обращения работает бесперебойно», – говорит Беляев.

Массовая скупка товаров впрок, которая была в начале пандемии коронавируса, продолжает экономист, была беспочвенной. Но даже при таком раскладе не было дефицита – магазины полностью справлялись.

«Опасения, касательно закрытия магазинов, могут быть только точечные. То есть к тем предприятиям, которые не выполняют законные и установленные требования властей, в частности соблюдение перчаточно-масочного режима, будут применяться санкции индивидуального порядка. Ни о каком массовом закрытии речи нет», – уверен собеседник.

По мнению Беляева, массового закрытия непродовольственных магазинов не будет как минимум по двум группам причинам. Первая – эти предприятия должны работать как часть экономического механизма, а вторая – чтобы не доставлять неудобство гражданам, и они могли спокойно получать те продукты и жизненные блага, которые им необходимы.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали гражданам не запасаться товарами в период пандемии коронавируса, так как магазины поддерживают необходимый объем основных продуктов питания.