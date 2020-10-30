 

Армения заявила о подготовке первой женской роты для боев в Карабахе

30.10.2020, 11:08, Новости дня

Первая женская рота проходит подготовку для участия в боевых действиях против азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к учениям. Через несколько дней мы отправимся защищать границы нашей родины. Мы не можем уступить ни родину, ни наше достоинство противнику», – написал он в Facebook. 

Опубликовано  Пятница, 30 октября 2020 г.

Ранее сообщалось, что жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в составе отряда из 13 женщин пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах.

В начале октября стало известно, что сын Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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