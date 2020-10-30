 

Ректоры вузов предложили поднять стипендию до прожиточного минимума в регионе

30.10.2020, 10:48, Новости дня

Ректоры вузов предлагают поднять базовый размер государственной стипендии до уровня прожиточного минимума в соответствующем регионе, следует из доклада «Высшее образование: уроки пандемии», содержащего предложения ректоров и аналитических групп ведущих университетов.

«Создание мотивационной модели стипендиального обеспечения (базовый размер государственной стипендии должен быть доведен до уровня прожиточного минимума в соответствующем регионе, в том числе уже с 2021 г. – в отношении студентов – победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников)», – передает ТАСС текст доклада.

Ректоры также предложили субсидировать университеты для того, чтобы те могли помогать обучающимся улучшать личную технику, использование которой необходимо для дистанционного обучения.

«Создание системы передачи студентам во временное пользование компьютерной техники, субсидирование апгрейда их личных устройств для использования при дистанционном обучении», – говорится в докладе.

Кроме того, предложено ввести скидки на платное обучение для студентов-отличников, а также повышенные социальные стипендии для обучающихся, лишенных поддержки семьи.

«Стратегические меры: введение повышенных социальных стипендий для студентов, лишенных поддержки семьи; <…> введение скидок на платное обучение для успешных студентов с учетом социального происхождения», – говорится в докладе рабочей группы представителей вузов.

Напомним, в конце августа министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что большая часть вузов сохранила цену на обучение на уровне 2019 года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций. Президент в ответ напомнил министру, что тот обещал не допустить повышения стоимости обучения в вузах. 



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