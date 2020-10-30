Пытаясь найти повод для радости в пандемию, в США скупают костюмы на Хэллоуин для питомцев

30.10.2020, 10:40, Новости дня

На фоне запрета массовых мероприятий акцент в праздновании Хэллоуина в этом году смещается на украшение домов и выбор костюма для себя и даже своего питомца, пишет Business Insider. Несмотря на то что животным может не понравиться необходимость наряжаться к празднику, специалист Национальной федерации розничной торговли США Кэтрин Каллен полагает, что это поднимет настроение их хозяевам в пандемию.



Reuters

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь людей по всему миру, в том числе и в празднование Хэллоуина, которое в этом году может оказаться весьма непривычным, пишет Business Insider. Несмотря на запрет массовых мероприятий, украшать дома, наряжаться самим и надевать костюмы на своих питомцев «всё так же весело».

В одном из крупнейших магазинов с костюмами к празднику Spirit Halloween в Рочестере, штат Нью-Йорк, покупатели спешили поделиться с изданием, как в этот Хэллоуин будут выглядеть их домашние животные. Одними из самых популярных нарядов в этом году стали костюмы хот-дога, динозавра, тыквы и ведьмы. Один из опрошенных и вовсе рассказал Business Insider, что намерен нарядить свою собаку в почтальона.

В сентябре Национальная федерация розничной торговли США сообщила, что популярность костюмов для животных среди американцев растёт. Около 18% из тех, кто собирается праздновать Хэллоуин в этом году, заявили, что подберут наряд и для своих домашних животных. В прошлом году в этом признались 17% американцев.

В связи с запретом массовых мероприятий вместо привычных 32% лишь 22% опрошенных отметили, что планируют отпраздновать Хэллоуин на вечеринке с друзьями. Тем не менее примерно половина респондентов признались, что не упустят шанс нарядиться на праздник, несмотря на пандемию и ограничительные меры.

По словам старшего директора по промышленным и потребительским вопросам Национальной федерации розничной торговли Кэтрин Каллен, по сравнению с прошлым годом количество тех, кто намерен надеть костюм на Хэллоуин, не изменилось. Эксперт предположила, что столь высокий спрос может в значительной степени зависеть от людей с детьми или даже питомцами.

При этом Каллен сочла, что люди выбирают костюмы для своих домашних животных, так как «отчаянно нуждаются в чём-то, что может поднять им настроение во время пандемии». Таким образом, наряжая домашнее животное, украшая дом или посылая праздничные открытки, люди получают возможность праздновать, не подвергая себя опасности заражения коронавирусом.

«Люди не могут праздновать так, как делали это раньше, поэтому они пытаются получить немного радости и поделиться ею на фоне серьёзной неопределённости», — приводит Business Insider слова Каллен.

Тем не менее некоторые владельцы собак и кошек признались, что каким бы весёлым костюм ни показался им самим, их питомцы могут остаться недовольны и вряд ли будут чувствовать себя комфортно.