“Похоже, нам будут опять много врать”. Соцсети обсуждают назначение блогера Арестовича советником по информационной политике в ТКГ

30.10.2020, 6:05, Новости дня

28 октября блогер Алексей Арестович сообщил, что стал советником по информационной политике в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, а решение о его назначении принял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“Единственным голосом” украинской делегации в ТКГ стал Арестович. Проще говоря – спикером. Человек, который в 2017 году публично сознался, что лгал всем, занимаясь пропагандой, и не до конца говорил то, о чем в действительности думал. “Я – не патриот. Причем не только Украины, а и любого национального государства как такового”, – тогда сознался Арестович. Словом, похоже, нам будут опять много врать. Специалист уже на месте”, – отметил журналист Сергей Руденко.

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/3619917024697432

“Думаю, если Леха Арестович будет сознание сепаров в ТКГ парализовать рассказами про Аристотеля и Платона, то это будет вполне успешная миссия даже для такого заядлого порохобота, как Алексей. Плюс своим примером Алексей покажет упоротым порохоботам, что можно спокойно работать в команде Зеленского, чтобы продолжать политику Порошенко. Одно забавно: тех, кто поддержал Зеленского в 2019 году, Алексей называл животными и холопами, а теперь Леша в команде Зеленского, а мы, “животные”, ни дня на Зеленского не работали. Кем же теперь является Алексей? Вопрос отнюдь не риторический”, – написал шеф-редактор портала “Хвиля”, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/3659137014108003

“Ну что вы беспокоитесь насчет Арестовича в ТКГ? Это же тонкая многоходовка. Когда из Генпрокуратуры уволят (за непосадки) Ирину Венедиктову, вместо нее назначат фотогеничного заматеревшего корифея. “Генпрокурор Арестович” – звучит! Коррупционеры обосрутся, не дожидаясь очередной весны, когда будут сажать”, – иронизирует журналист Евгений Кузьменко.

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/3321448937908769

“Арестович отныне в трехсторонней контактной группе. Я сплю? Я умер? Где я?” – задался вопросом журналист Владимир Рунец.

https://www.facebook.com/quick2reply/posts/4824624834221976

“Друзья, вы меня часто спрашивали, почему я так и не пошел в команду Зеленского. Хотя откровенно и прямо его поддерживал. Ответ простой: я действительно его поддерживал. А чтобы попасть к нему в команду, надо было быть порохоботом, плевать на него и презирать его. Поверьте, за это время он назначил и окружил себя таким количеством сторонников Пороха, которые мне в лицо говорили, что поддерживать Зеленского – это дно, что я не уверен, что Порошенко во власти имел вокруг себя столько сторонников. Вообще уже все понятно. И финал недолго ожидать. Встречайте нового спикера ТКГ”, – отметил генеральный директор Украинского института будущего Виктор Андрусов.

https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/10158805465739146

“Это сюр. Алексей Арестович стал официальным и единственным (судя по его посту) спикером украинской переговорной группы в минском процессе. Это тот самый Арестович, который после начала войны несколько лет лгал журналистам, выдавая себя за “военного эксперта”. А потом признался в этом… Мне вот интересно: любые интервью с ним нужно будет начинать с вопроса: “Намерены ли вы сейчас врать”?” – поинтересовалась журналистка Ирина Ромалийская.

https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/4702892136419737

“Уважаемые граждане! Не отвлекайтесь на детали! Все идет по заранее разработанному плану! Update: Арестович в делегации – это хорошо. Это не стеб. Я считаю, что в этом есть перспективы”, – написал учредитель Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин.

https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/3601766213208068

“Высокофункциональный психопат и альцгеймер. Победили оба. С таким уровнем доверия я бы на месте Арестовича организовала какую-то финансовую пирамиду, а не тратила время на политику. Загуглите DSM 5 Psychopathy Criteria. А что такое “трехсторонняя контактная группа”? Это какие-то курсы личностного роста?” – юморит блогер Фаина Каплан.

https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/3449335698479809

Не обошлось и без шуток.

https://www.facebook.com/lera.burlakova.5/posts/3524149174307105

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4058805960813197&id=100000515001398

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