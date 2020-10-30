На Донбассе в результате обстрелов получили ранения двое украинских военных – украинская делегация в ТКГ

30.10.2020, 3:55, Новости дня

Вечером 29 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

“В 20.40 была получена информация об обстреле с направления Ужовка на Водяное [Донецкая область] из стрелкового оружия. Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей специальной миниторинговой миссии ОБСЕ и был принят режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием ручных противотанковых гранатометов. Был использован тот же координационный механизм и снова принят режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Золотого-4 в Луганской области в результате применения противником беспилотника, который сбросил гранату ВОГ-25, получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

“Сейчас нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное”, – отметили в украинской делегации.

Украинская сторона направила письменную ноту СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требует немедленной реакции на ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования немедленно прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выполнять достигнутые договоренности.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/108692464374506

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает об единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия “серьезной победой”. Зеленский 22 октября заявил, что “только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает”.