Минобороны США и Китая обсудили вопросы предотвращения кризиса

30.10.2020, 3:25, Новости дня

Представители оборонных ведомств США и Китая провели первое заседание двусторонней рабочей группы по коммуникации в кризисной ситуации, говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона.

«Представители Минобороны США и Китая 28 и 29 октября 2020 года провели первое заседание рабочей группы по коммуникации в кризисной ситуации в режиме видеоконференции, на котором обсуждались концепции коммуникации в кризисной ситуации, предотвращение кризисов и урегулирование кризисов», – передает ТАСС заявление Пентагона.

«Встреча дала возможность наладить взаимопонимание между американскими военнослужащими и Народно- освободительной армией Китая (НОАК) по принципам предотвращения и урегулирования кризисов, а также снижения риска для ВС. Обе стороны согласились с важностью создания механизмов обеспечения своевременной связи во время кризиса, а также с необходимостью поддержания регулярных каналов связи для предотвращения кризисов и проведения посткризисной оценки», – отметили в оборонном ведомстве США.

От американской стороны в переговорах участвовали представители Комитета начальников штабов (КНШ) и Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США, с китайской – представители Управления международного военного сотрудничества при Центральной военной комиссии.

Ранее сообщалось, что Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону.

Помимо этого, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Соединенные Штаты намерены развернуть ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Китая.