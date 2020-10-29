Центр противодействия коррупции: Судьи КСУ дали чиновникам индульгенцию

29.10.2020, 0:35, Новости дня

Решение Конституционного Суда о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование означает ликвидацию системы декларирования и уничтожение значительной части антикоррупционных достижений Революции достоинства. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции, который провел анализ этого решения.

“Судьи Конституционного Суда позволили чиновникам легализовать взятки за все годы от Революции достоинства и скрывать незаконно приобретенное имущество. Теперь чиновники могут покупать виллы, замки и другие дорогие вещи, которые не вписываются в их официальные доходы, или легализировать приобретенное ранее и не беспокоиться за наказание, потому что судьи КСУ дали им индульгенцию”, – заявил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В ЦПК подчеркнули, что “криминализировать ложь” в декларациях чиновников больше не удастся. Декларации отныне становятся скрытыми, любые контроль и проверка деклараций также теперь невозможны.

Теперь будет невозможно поручить любые контрольные полномочия в отношении судей органам внесудебной системы. “Это только укрепит круговую поруку и корпоративизм среди судей”, – отметили в центре.

Национальное агентство по противодействию коррупции, которое создавалось прежде всего для проверки деклараций чиновников и контроля за конфликтом интересов в их деятельности, потеряло большинство своих полномочий и прав. Это фактически исключает любую эффективную деятельность этого органа. Кроме того, НАПК не сможет действенно реализовывать и другие полномочия, например, в отношении контроля за партийными финансами, считают в ЦПК.

В мотивационной части решения КСУ отсутствует обоснование неконституционности большинства положений, которые в итоге потеряют силу. Это существенно затрудняет понимание, в чем была проблема с этими нормами, а это, в свою очередь, ставит под большое сомнение возможность повторного введения подобных норм. Например, непонятно, почему декларации больше не могут быть публичными, отмечают в ЦПК. При отсутствии обоснования невозможно подготовить законодательные изменения, которые бы учитывали правовую позицию КСУ.

“Отмена этих норм нарушает обязательства Украины по программе Международного валютного фонда, кредитным соглашениям с ЕС, а также требованиям предоставления безвизового режима Украины со странами ЕС”, – добавили в Центре противодействия коррупции.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с “вопиющими процессуальными нарушениями”.

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении на суд.

НАПК сегодня в 18.00 закрыло реестр электронных деклараций, исполняя решения КС.