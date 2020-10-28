 

«Челси» разгромил «Краснодар» во втором туре футбольной Лиги чемпионов

28.10.2020, 23:15, Новости дня

Российский «Краснодар» дома разгромно проиграл английскому «Челси» в матче второго тура группы Е футбольной Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счетом 0:4 в пользу английской команды. Голы забили Каллум Хадсон-Одои (37-я минута), Тимо Вернер (76, с пенальти), Хаким Зиеш (80), забивший первый гол за «Челси», и Кристиан Пулишич (90). На 14-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал пенальти, попав в штангу, передает ТАСС.

«Краснодар» провел первый домашний матч на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Краснодар» и «Челси» впервые сыграли между собой, при этом для англичан выезд в Россию стал четвертым в еврокубках. Ранее «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов играл с ЦСКА (2:0, 1:0) в сезоне-2004/05 и со «Спартаком» (2:0, 4:1) в сезоне-2010/2011. В четвертьфинале Лиги Европы сезона-2012/13 англичане встречались с казанским «Рубином» (3:1, 2:3).

«Челси» после двух туров набрал четыре очка и лидирует в группе Е, у «Краснодара» один балл, столько же набрали французский «Ренн» и испанская «Севилья». Встреча «Севилья» – «Ренн» пройдет позднее в среду, матч начнется в 23:00 мск.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Севильей» 4 ноября, «Челси» в тот же день примет «Ренн».

Напомним, 20 октября российский «Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном» в матче первого тура группы Е футбольной Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Роазон Парк» завершилась со счетом 1:1. В другом матче группы Е «Челси» дома сыграл с «Севильей» вничью со счетом 0:0.



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