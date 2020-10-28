NBC – носить или не носить — в США не утихают жаркие споры о медицинских масках

28.10.2020, 22:50, Новости дня

В Америке никак не могут прийти к согласию, стоит ли сделать ношение масок обязательным. В то время как сторонники меры указывают на её эффективность в защите от коронавируса, противники настаивают, что требование прикрыть лицо является наступлением на их гражданские права, пишет NBC News.

УЧАСТНИК АКЦИИ: Мы этого не потерпим, детка! Да, это наша песня! Наша песня!

Сегодня американцы распаляются из-за масочного спора. На юге Флориды демонстранты сожгли маски после того, как власти округа Палм-Бич продлили предписания об их обязательном ношении.

По мере того как число новых случаев заражения по всей стране стремительно растёт, маски продолжают оставаться в центре битвы между гражданскими правами и общественным здравоохранением — в Белом доме и за его пределами.

ДЖЕЙК ТЭППЕР, ведущий CNN: В таком случае почему ваши сторонники не носят маски на демонстрациях? Почему от них не требуют надевать маски?

МАРК МЕДОУЗ, глава аппарата Белого дома: Мы не требуем, чтобы люди надевали маски. Это совсем другое дело. Мы предлагаем надевать маски. Мы живём в свободном обществе, Джейк!

Дакоты лидируют по количеству заражений на душу населения. В Южной Дакоте руководители штата не могут прийти к единому мнению о масках.

ПОЛ ТЕНХАКЕН, мэр города Су-Фолс, Южная Дакота: Наденьте эту чёртову маску, когда вы находитесь в помещении. Мы не просим вас вставать на воинский учёт.

Губернатор штата говорит, что должен быть выбор: «Если люди хотят носить маски,

то могут свободно это делать. Точно так же, тех, кто не носит маски, нельзя стыдить и заставлять их надевать».

Но доктор Фаучи говорит, что, возможно, настало время пойти на общенациональный шаг.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергии и инфекционных заболеваний: Что же, если люди не носят маски, то, быть может, нам стоит сделать их ношение обязательным.

Вопрос об эффективности масок лишь обостряет коронавирусный кризис. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют носить маски, особенно в случае, если невозможно сохранить социальную дистанцию. Они ссылаются на лабораторное исследование, которое показывает, что маски снижают распространение частиц.

Кроме того, в новом исследовании утверждается, что если бы 95 процентов американцев носили маски, то к концу февраля 2021 года удалось бы спасти не менее 100 тысяч жизней. Но не все доверяют науке.

ДЕВУШКА: Это незаконно! Это незаконно! Я могу вам показать уголовный кодекс и тому подобное. Это ложь!

Ситуация в одном из калифорнийских кафе накалилась после того, как одну из посетительниц попросили не снимать маску.

ДЕВУШКА: Трамп 2020!

Эти возмущения попали на камеру, запечатлев всю скандальность ситуации с масками.

КЕЙТ ШОУ, ведущая NBC News: Кейти находится с нами на связи. Кейти, мы слышали, что некоторые авиалинии не обслуживают пассажиров, отказывающихся надевать маски.

КЕЙТИ ПАРК, корреспондент NBC News: Да, Кейт, не обслуживают. Например, компания Delta внесла в чёрный список 460 пассажиров за нарушение масочного режима. И ещё в мае большинство американских перевозчиков начали требовать от пассажиров прикрывать лицо перед посадкой в самолёт. Кейт?

Дата выхода в эфир 25 октября 2020 года.