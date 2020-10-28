Байден досрочно проголосовал на выборах в США

28.10.2020, 20:48, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден досрочно проголосовал в городе Уилмингтон (штат Делавэр) на всеобщих выборах в стране, трансляцию вел телеканал CNN.

«Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую», – сказал Байден за несколько минут до этого во время своего выступления, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к 27 октября досрочно проголосовали свыше 70 млн американцев.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. На них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».