Поверенный в делах Франции вызван в МИД Турции

28.10.2020, 20:48, Новости дня

Поверенный в делах Франции вызван в МИД Турции из-за карикатуры на президента страны Тайипа Эрдогана в парижском издании Charlie Hebdo, передает телеканал CNN Turk.

Турецкий МИД решительно осудил публикацию карикатуры и передал соответствующую позицию представителю Франции, передает ТАСС.

Напомним, карикатуристы Charlie Hebdo изобразили Эрдогана сидящим в кресле в майке и трусах, с банкой напитка в правой руке. Левой рукой он высоко приподнимает платье служанке, практически обнажая ее. Женщина при этом держит в руках поднос с полными рюмками.

Надпись вверху обложки гласит: «Эрдоган, в частной жизни он очень веселый человек». Сам турецкий лидер при этом произносит, глядя в направлении обнаженной женщины: «О! А вот и пророк!».

Телеканал TRT сообщал, что Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo.