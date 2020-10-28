 

В Борисполе, где от COVID-19 умер действующий мэр, должны пройти повторные выборы – Айвазовская

28.10.2020, 20:25, Новости дня

В Борисполе Киевской области, где от COVID-19 умер действующий мэр города Анатолий Федорчук, должны пройти повторные выборы. Об этом на своей странице в Facebook заявила глава правления гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская.

Она отметила, что по результатам голосования на местных выборах Федорчук набрал наибольшее количество голосов.

“В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 280 Избирательного кодекса: территориальная избирательная комиссия принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном кодексом, по основаниям, указанным в п. 4 ч. 1 и ч. 4 ст. 231 (в случае смерти)”, – написала Айвазовская.

https://www.facebook.com/olga.ajvazovska/posts/10222985410760290

Сегодня стало известно, что мэр Борисполя умер от коронавируса. Федорчуку было 60 лет. На посту городского головы он работал с 2006 года.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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