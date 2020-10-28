Меркель допустила коллапс здравоохранения Германии

28.10.2020, 20:08, Новости дня

В случае сохранения нынешних темпов роста коронавирусной инфекции в Германии система здравоохранения страны придет к коллапсу, сообщила канцлер Ангела Меркель.

Коллапс в этом случае произойдет за несколько недель, уточнила Меркель, передает РИА «Новости».

Также в среду Меркель объявила, что в стране со 2 ноября вводится новый, так называемый ограниченный, карантинный режим, в ходе которого закроют бары и кафе, но продолжат работу школы, сады и магазины.