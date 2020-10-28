Поджог ГАИ в Белоруссии квалифицирован как теракт

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28.10.2020, 19:59, Новости дня

Поджог здания ГАИ в белорусском городе Мозырь квалифицирован как теракт, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Ночью 28 октября в Мозыре совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Данные действия квалифицированы по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса – акт терроризма. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных», – передает его слова «БелТА».

В среду около 3.30 в Мозыре неизвестный мужчина разбил окно в здании ГАИ Мозырского РОВД и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Возгорание удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Пострадавших нет. Злоумышленника разыскивает милиция.

В городах Белоруссии в воскресенье прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске.

Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.



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