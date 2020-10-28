 

КПВВ “Станица Луганская” будет закрыт до 15 ноября – Минобороны Украины

28.10.2020, 16:25, Новости дня

Контрольный пункт въезда – выезда “Станица Луганская” в Луганской области будет закрыт минимум до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, распространение коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории Луганской области становится критическим, а оккупационная администрация не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Также ухудшает ситуацию в ОРЛО отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.

Чтобы не допустить распространение коронавируса, командование Объединенных сил приняло решение продлить ограничение пропуска граждан через контрольный пункт въезда – выезда, пояснили в Минобороны.

Пересечь линию разграничения в этом КПВВ можно только по отдельному решению командования ООС. В частности, если документально подтверждены важные обстоятельства социально-гуманитарного характера.

13 октября Луганская областная государственная администрация сообщила, что контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” из-за карантина закроют на две недели.

КПВВ “Станица Луганская” – единственный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области.

По данным “Донбасс SOS”, если человеку необходимо будет срочно попасть или выехать из ОРЛО – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – этот вопрос будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой Украины.

КПВВ “Новотроицкое” и “Марьинка” в Донецкой области продолжают работу. При этом боевики периодически блокируют проезд через эти пункты пропуска.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска “Марьинка” и “Станица Луганская”, прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ “Новотроицкое”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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