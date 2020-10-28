Сахалинец три года снимал порно с дочерью и выкладывал видео в Сеть

28.10.2020, 16:08, Новости дня

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, снимавшего порновидео со своей дочерью.

«Обвиняемый в период с ноября 2016 года по декабрь 2019 года многократно совершал в отношении своей малолетней дочери 2006 года рождения иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка, которая не могла оказать ему сопротивления, а также развратные действия», – сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Правоохранители установили более 160 эпизодов преступления. Снятые видео мужчина выкладывал в интернет, вступив также в личную переписку с 12-летней жительницей Невельского района на тему сексуальных отношений, уточняется в сообщении. В настоящее время в его отношении утверждено обвинительное заключение, направленное в суд для рассмотрения по существу.

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