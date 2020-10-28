 

Сахалинец три года снимал порно с дочерью и выкладывал видео в Сеть

28.10.2020, 16:08, Новости дня

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, снимавшего порновидео со своей дочерью.

«Обвиняемый в период с ноября 2016 года по декабрь 2019 года многократно совершал в отношении своей малолетней дочери 2006 года рождения иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка, которая не могла оказать ему сопротивления, а также развратные действия», – сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Правоохранители установили более 160 эпизодов преступления. Снятые видео мужчина выкладывал в интернет, вступив также в личную переписку с 12-летней жительницей Невельского района на тему сексуальных отношений, уточняется в сообщении. В настоящее время в его отношении утверждено обвинительное заключение, направленное в суд для рассмотрения по существу.

Ранее брат и сестра на Украине снимали порно со своей четырехлетней дочерью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге

24.06 / Криминальные лидеры задержаны в Москве в ходе спецоперации правоохранителей

25.09 / Кох: Раньше Нобелевскую премию мира давали за укрепление мира, потом – просто так. А сейчас выдвигают Путина, разжигающего войну. Тенденция

26.07 / Путин: ВМФ России скоро получит гиперзвуковое оружие

14.07 / Начало отопительного сезона в Украине находится под угрозой срыва – “Нафтогаз”

12.07 / Дональд Трамп впервые появился на публике в маске

11.09 / По итогам августа продажи Skoda в РФ выросли на 40%

10.09 / Путин намеревался создать комиссию для расследования инцидента с Навальным – Конте

28.08 / В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

31.08 / Озвучен гонорар Пашаева за защиту Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска