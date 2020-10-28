Счетная палата предсказала сильнейший спад мировой экономики

28.10.2020, 16:08, Новости дня

Мировая экономика может в ближайшее время пойти на сильнейший спад, предупредили в Счетной палате России.

Среди основных факторов рецессии в ведомстве отметили завершение многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и распространение коронавируса, передает РИА «Новости».

В Счетной палате напомнили, что организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и рейтинговое агентство Fitch также прогнозируют падение мировой экономики: по оценкам ведомства, мировой ВВП может просесть на 4,9-6%. Грядущие потрясения станут самыми серьезными за последние 80 лет, подчеркнули в палате.

Ранее Счетная палата впервые составила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020–2023 годы, который включает «шоковый сценарий».