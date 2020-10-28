 

Счетная палата предсказала сильнейший спад мировой экономики

28.10.2020, 16:08, Новости дня

Мировая экономика может в ближайшее время пойти на сильнейший спад, предупредили в Счетной палате России.

Среди основных факторов рецессии в ведомстве отметили завершение многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года и распространение коронавируса, передает РИА «Новости».

В Счетной палате напомнили, что организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и рейтинговое агентство Fitch также прогнозируют падение мировой экономики: по оценкам ведомства, мировой ВВП может просесть на 4,9-6%. Грядущие потрясения станут самыми серьезными за последние 80 лет, подчеркнули в палате.

Ранее Счетная палата впервые составила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020–2023 годы, который включает «шоковый сценарий».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Боевик ликвидирован в зоне КТО в Ингушетии

07.10 / В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым

11.09 / Число заявок на пособие по безработице в США держится на высоком уровне

23.07 / Госдума продлила «дачную амнистию»

14.09 / Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос по Навальному

17.09 / Минпросвещения поддержит развитие киберспорта среди школьников

25.09 / Депздрав Москвы опроверг слухи о дефиците тест-систем для диабетиков

25.08 / Эксперты рассказали, какой продукт помогает при болях в суставах

26.08 / Вспышка COVID-19. В психоневрологическом интернате в Черновицкой области инфицированы 11 человек

22.07 / США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне из-за причастности дипломатов к шпионажу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска