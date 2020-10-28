 

Криклий объяснил, почему “Укрзалізниця” возобновила движение поездов на большинстве ранее закрытых станций

28.10.2020, 14:20, Новости дня

На железной дороге больше всего придерживаются требований карантинных ограничений, поэтому “Укрзалізниця” возобновила движение поездов на большинстве ранее закрытых станций. Об этом в эфире “Сніданку з “1+1” заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, контролировать количество пассажиров во время автобусных перевозок на порядок сложнее.

“Большинство ограничений сняли, потому что на “Укрзалізниці” придерживаются карантинных требований. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок”, – отметил министр.

При этом он подчеркнул, что необходимо усилить контроль в электричках.

“Относительно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны – есть посадочные места”, – добавил Криклий.

Также министр сообщил, что сейчас рассматривается вариант ограничения продажи билетов в поездах до 50% мест.

“Если будет соответствующая рекомендация Минздрава – то вполне вероятно”, – заявил Криклий.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

С 26 октября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила “Укрзалізниці” возобновить движение поездов на большинстве станций, которые ранее были закрыты из-за неблагоприятной ситуации с распространением COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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