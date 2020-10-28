В Кремле назвали «непозволительным» инцидент со скорыми в Омске

28.10.2020, 13:08, Новости дня

Ситуация в Омске, где несколько часов не могли госпитализировать пациентов в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус, непозволительная, на подобные происшествия нужно незамедлительно реагировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в случае возникновения «непозволительных ситуаций» важно реагировать незамедлительно. Песков подчеркнул, что система должна функционировать таким образом, чтобы главным адресатом обращения медиков в регионах была региональное руководство и региональные минздравы, передает РИА «Новости».

«Именно они обладают особыми полномочиями. Именно они готовились к возможному усилению эпидемию. Именно они принимали меры, и именно они должны реагировать на эти обращения», – добавил он.

Песков отметил, что федеральные власти и Минздрав оперативно реагируют на все обращения.

«Если говорить, что надо – надо, конечно, чтобы вообще до этого ситуация не доходила. И, конечно, если где-то проблемы возникают, нужна оперативная реакция прежде всего руководителей регионов. И, собственно, и центр, и штаб в центре, они открыты для их обращений в случае наступления какой-то критической перегрузки системы здравоохранения», – сказал пресс-секретарь.

Также представитель Кремля заявил, что последние инциденты со здравоохранением регионов надо проанализировать, что они больше не повторялись.

«К сожалению, на фоне такого роста инфекции бывают сбои, и главная задача – это максимально их минимизировать», – сказал Песков.

Ранее в Кремле сочли необходимым разобраться, почему представители региональных клиник обращаются в Москву, а не к местным властям.

Накануне СМИ сообщали, что курганские врачи обратились к президенту с просьбой прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. После их обращения Минздрав направил в Курганскую область медиков для борьбы с коронавирусом.

Также в среду в Омске две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли принять их в течение десяти часов.