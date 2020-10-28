 

Минюст предложил штрафовать на 200 тыс. рублей за жестокость к животным

28.10.2020, 13:08, Новости дня

Минюст предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках, следует из опубликованного законопроекта.

Новые нормы разработали по поручению президента Владимира Путина, который в июне провел в формате видеосвязи встречу с экологами и зоозащитниками. Максимальный штраф по предлагаемым составам – 200 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

В частности, планируется усилить ответственность не только за жестокое обращение с животными, но и «несоблюдение общих требований к их содержанию» и «использованию в культурно-зрелищных целях».

За несоблюдение требований к содержанию животных предлагается штрафовать: частных лиц – на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц – на 5-15 тыс., юридических – на 15-30 тысяч.

За жестокое обращение (если нет состава уголовного преступления) предлагается наказывать тоже штрафами: от 5-15 тыс. для частных лиц до 50-100 тыс. для юридических лиц. В случае нарушений при использовании животных «в культурно-зрелищных целях» предлагается штрафовать на сумму до 100 тыс. рублей.

Содержание и использование животных, включенных в Красную книгу и соответствующие перечни, грозит уплатой до 150 тыс. рублей. Отдельный состав образует незаконное содержание животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и тому подобном (без лицензии или с нарушением ее условий) – до 200 тыс. рублей штрафа.

Кроме того, предлагается установить отдельные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных в специальных приютах.

Напомним, в сентябре на поедавшую собак жительницу Алтайского края завели дело.



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